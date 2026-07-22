В Пентагоне назвали точную стоимость войны Трампа в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет впервые выступил перед Конгрессом после возобновления масштабных бомбардировок Ирана. Он озвучил сумму расходов в 37,5 миллиарда долларов, включающую текущие операции и планы до конца сентября.

Однако расходы будут только расти. В прошлом месяце Дональд Трамп попросил у законодателей дополнительные 90 миллиардов долларов. Большинство этих средств пойдет именно на иранскую кампанию. В Конгрессе многие политики уже недовольны войной накануне выборов в ноябре.

Хегсет предупредил, что без срочного финансирования армия не сможет нормально функционировать. Это представляет прямую угрозу национальной безопасности. Сейчас Пентагону нужно 1,5 триллиона долларов на 2027 год.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн подтвердил риски. Деньги на зарплаты военным найдут. Однако инвестиции в будущее и обслуживание техники под вопросом.

Потери США в войне в Иране

Только за последние выходные количество погибших возросло до 18 человек. Еще примерно 430 военных получили ранения разной степени тяжести, сообщает агентство.

Конгресс жалуется на закрытость Белого дома. Трамп и его команда не раскрывают планы, потому сенаторы опасаются начала «бесконечной войны».