У Пентагоні анонсували наступну зустріч у форматі "Рамштайн"

Американська чиновниця зазначила, що із виділеної Штатами суми у 62,3 мільярда доларів допомоги для України вже було витрачено 95%.

"Ми витратили все фінансування USAI. Таким чином, у нас залишилося лише 1 мільярд доларів у існуючих ресурсах для поповнення запасів США. У нас все ще залишилася невелика кількість PDA, але, як ви бачили, наші пакети ставали дедалі меншими, бо нам доводилося дозувати нашу підтримку України”. - сказала вона.

Так, звернула увагу представниця Пентагону, Україна очікує на оборонну підтримку від інших держав, зокрема, які беруть участь у засіданнях "Рамштайну".

"Щодо наслідків на полі бою, послухайте, ми продовжуємо надавати підтримку Україні. Тільки минулого місяця у нас була Контактна група. У середині листопада у нас буде ще одна контактна група з оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібне в її боротьбі". - Заявила Сінгх.

Також вона додала, що американська сторона продовжить постачати Україні військову допомогу, проте розмір пакетів буде зменшено.

Що відомо про минулий "Рамштайн"

Нагадаємо, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн з оборони України, вона стала 16-ю за рахунком. Зокрема цього ж дня відбулася зустріч Ради Україна-НАТО. За результатами низки зустрічей у рамках "Рамштайну" Україна отримає фінансову та військову допомогу від країн-партнерів.

Також під час зустрічі президент Володимир Зеленський порушував питання додаткових систем ППО та боєприпасів для артилерії. Штати вважають це пріоритетом при наданні допомоги.

Як зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, українські воїни рішуче налаштовані на продовження контрнаступних дій у зимовий період, незважаючи на ускладнення погодних умов.

Додамо, що наприкінці жовтня глава Міноборони України Рустем Умєров обговорив із головою Пентагону Ллойдом Остіном майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".