В Пентагоне анонсировали следующую встречу в формате "Рамштайн"

Американский чиновник отметила, что из выделенной Штатами суммы в 62,3 миллиарда долларов помощи для Украины уже было потрачено 95%.

"Мы израсходовали все финансирование USAI. Таким образом, у нас осталось только 1 миллиард долларов в существующих ресурсах для пополнения запасов США. У нас все еще осталось небольшое количество PDA, но, как вы видели, наши пакеты становились все меньше, потому что нам приходилось дозировать нашу поддержку Украины". - сказала она.

Так, обратила внимание представитель Пентагона, Украина ожидает оборонную поддержку от других государств, в частности участвующих в заседаниях "Рамштайна".

"Что касается последствий на поле боя, послушайте, мы продолжаем оказывать поддержку Украине. Только в прошлом месяце у нас была Контактная группа. В середине ноября у нас будет еще одна контактная группа по обороне Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что ей нужно в ее борьбе". - заявила Сингх.

Также она добавила, что американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь, однако размер пакетов будет уменьшен.

Что известно о прошлом "Рамштайне"

Напомним, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины, она стала 17-й по счету. В частности, в этот же день состоялась встреча Совета Украина-НАТО. По результатам ряда встреч в рамках "Рамштайна" Украина получит финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Также во время встречи президент Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрследующих действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.

Добавим, что в конце октября глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином будущую встречу в формате "Рамштайн".