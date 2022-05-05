В Пентагоне заявили о незначительном успехе войск РФ на Донбассе

Российские войска добились незначительного успеха в восточной части Украины. Несмотря на это, украинские войска продолжают оказывать героическое сопротивление и сдерживают врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джона Кирби.
“Российские войска достигли небольшого прогресса, в частности, в северной части Донбасса. Этот прогресс, по мнению США, не таков, какого ожидала достичь армия РФ на данный момент в этом регионе”, - заявил Кирби.
При этом он отметил, что, по мнению Пентагона, украинцы оказывают очень жесткое сопротивление на линии столкновения.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты пытаются сковать действия подразделений сил обороны обстрелами позиций наших защитников. Они наносят авиационные удары по ряду населенных пунктов.
Также мы писали, что, по мнению Алексея Арестовича, Москва намерена фактически аннексировать Донбасс.
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