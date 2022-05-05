У Пентагоні заявили про незначний успіх військ РФ на Донбасі

Російські війська досягли незначного успіху у східній частині України. Незважаючи на це, українські війська продовжують чинити героїчний опір та стримують ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву спікера Пентагону Джона Кірбі.
“Російські війська досягли невеликого прогресу, зокрема, у північній частині Донбасу. Цей прогрес, на думку США, не є таким, якого очікувала досягти армія РФ у даному регіоні”, - заявив Кірбі.
При цьому він зазначив, що, на думку Пентагону, українці продовжують чинити дуже жорсткий опір на лінії зіткнення.
Раніше ми повідомляли, що на Донбасі окупанти намагаються скувати дії підрозділів сил оборони обстрілами позицій наших захисників. Вони завдають авіаційних ударів по ряду населених пунктів.
Також ми писали, що, на думку Олексія Арестовича, Москва має намір фактично анексувати Донбас.
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