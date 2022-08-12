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В Пентагоне оценили потери россиян от взрывов в Крыму

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 20:39
В Пентагоне оценили потери россиян от взрывов в Крыму Фото: в Пентагоне оценили потери россиян от взрывов в Крыму (twitter)
Автор: Елизавета Драбкина

Пентагон считает, что Россия потеряла ряд своих истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков, а также складов боеприпасов из-за взрыва на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского журналиста Джека Детча.

"США считают, что ряд российских истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов были уничтожены на авиабазе Саки в Крыму на этой неделе", - написал он со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на российской авиабазе.

При этом военное руководство Украины не подтвердило причастность ВСУ к взрывам в Крыму.

В ВСУ заявляют, что Россия потеряла более 9 своих самолетов из-за взрывов.

Минобороны Британии отмечает, что во время взрывов были уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Крым
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