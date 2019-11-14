В Пентагоне отказываются расследовать задержку военной помощи Украине

Фото: Майкл Флинн (из открытых источников)

Расследование Пентагона может вмешаться в расследование импичмента Трампа

Генеральный инспектор Министерства обороны США Гленн Файн отказывается начать расследование для выяснения причин задержки выделения США военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

В письме сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина, адресованного Файну говорится о разочаровании сенатора из-за отказа расследовать такие действия США. В ответ ему написали, что решение было принято в связи с опасением, что такое расследование может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое проходит в Палате представителей

"Эта задержка препятствовала законным обязательствам Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители Министерства обороны вовлечены в любые схемы с оказания давления на политического оппонента (Украину, - ред ). Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли Министерства обороны в этих обвинениях и предоставило ваши выводы комитетам Конгресса по обороне", - говорится в письме.

Напомним, президент США Дональд Трамп попросил прекратить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому, хотя до этого, 19 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов.

После этого стало известно, что Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

Добавим, два года назад в Министерстве обороны США инициировали расследование в отношении бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Расследование должно было установить, имел ли право Флинн получать деньги от иностранных лиц.