ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Пентагоне объяснили, почему не считают блефом планы России по вторжению

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 19 февраля 2022 03:39
В Пентагоне объяснили, почему не считают блефом планы России по вторжению Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США Ллойд Остин не считает блефом планы России по вторжению в Украину. Москва подготовила силы для на нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам главы Пентагона, вблизи границы с Украиной "размещено все, что нужно для успешного вторжения".

"Не думаю, что это блеф. Если бы они перемещали войска в гарнизоны, мы бы не видели в этом регионе всего, что мы видим, - не только боевые вооружения, но также средства логистической и медицинской поддержки, боевую авиацию", - заявил Остин.

При этом он повторил заявление, что "атака может произойти в короткие сроки".

Напомним, по словам представителя министерства обороны США почти половина российских сил находится на ударных позициях. Так же он отметил, что Россия продолжает переброску военных к границе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти