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У Пентагоні пояснили, чому не вважають блефом плани Росії щодо вторгнення

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Вашингтон, Субота 19 лютого 2022 03:39
У Пентагоні пояснили, чому не вважають блефом плани Росії щодо вторгнення Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає блефом плани Росії щодо вторгнення в Україну. Москва підготувала сили для нападу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За словами глави Пентагону, поблизу кордону з Україною "розміщено все, що потрібно для успішного вторгнення".

"Не думаю, що це блеф. Якби вони переміщували війська в гарнізони, ми б не бачили в цьому регіоні всього, що ми бачимо, - не тільки бойові озброєння, але також засоби логістичної та медичної підтримки, бойову авіацію", - заявив Остін.

При цьому він повторив заяву, що "атака може відбутися в короткі терміни".

Нагадаємо, за словами представника міністерства оборони США майже половина російських сил знаходиться на ударних позиціях. Так само він зазначив, що Росія продовжує перекидання військових до кордону.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.

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