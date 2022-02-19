Почти половина российских сил находится на позиции для атаки, - Пентагон

По словам представителя министерства обороны США почти половина российских сил находится на ударных позициях. Так же он отметил, что Россия продолжает переброску военных к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Представитель министерства обороны США, который знаком с последней оценкой ситуации, сообщил, что почти половина российских военных, пребывающих на границе с Украиной, находятся на позициях для атаки.

"Количество тактических батальонных групп увеличилось примерно до 120-125. Одна такая группа состоит из 1000 человек. Российские военные продолжают стягивать силы к границам Украины. За последние 48 часов количество сил на ударных позициях для атаки достигло почти 50%" - заявил чиновник.

По его словам началась российская компания по дестабилизации ситуации: "Россия обвиняет Украину в "геноциде" на Донбассе, проводит операции под ложным флагом".