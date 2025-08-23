Пентагон звільнив главу розвідки, який заперечив успішність ударів США по Ірану, - ЗМІ

Як пише видання, високопоставлений представник Пентагону заявив, що Джеффрі Круз більше не обійматиме посаду директора Розвідувального управління розвідки (DIA). Крім того, сенатор Марк Ворнер, який входить до сенатського Комітету з розвідки, теж підтвердив звільнення чиновника.

"Звільнення чергового високопоставленого співробітника органів національної безпеки підкреслює небезпечну звичку адміністрації Трампа ставитися до розвідки як до перевірки лояльності, а не як до засобу захисту нашої країни", - сказав Ворнер.

Bloomberg зазначає, що Круз курирував розслідування, яке дійшло висновку, що удари США в червні, ймовірно, не завдали шкоди основним підземним компонентам ядерної програми Ірану.

Президент США Дональд Трамп, навпаки, заявляв, що об'єкт був "повністю знищений". Гегсет також виступив проти попередньої оцінки агентства Круза.

"Знову ж таки, це попередня інформація, але вона просочилася в пресу, тому що хтось хотів заплутати ситуацію і представити все так, ніби цей історичний страйк не увінчався успіхом", - заявив тоді Гегсет.

Також видання додало, що Джеффрі Круз був 23-м директором Розвідувального управління Пентагону, а раніше обіймав посаду старшого радника з військових питань директора Національної розвідки.

За даними BBC, він командував ВПС і об'єднаними підрозділами "на рівні ескадрильї, групи та авіакрила".

Як уточнює Bloomberg, кандидатура Круза на посаду глави DIA була висунута колишнім президентом США Джо Байденом і одноголосно затверджена Сенатом наприкінці 2023 року.