Трамп: ядерна програма Ірану знищена, але її можуть відновити в іншому місці

США ударами по Ірану знищили його ядерну програму. Проте не виключається, що Тегеран може відновити її в іншому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа, якого цитує Reuters.

Відповідну заяву перед журналістами Трамп зробив на борту Air Force One, їдучи до Нью-Джерсі після святкування Дня незалежності в Білому домі.

Він зазначив, що, на його думку, ядерна програма Тегерана була остаточно зупинена, хоча Іран може відновити її в іншому місці.

Трамп заявив, що обговорить Іран з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у понеділок, 7 липня.

"Я б сказав, що це (ядерну програму, - ред.) відсунуто назавжди. Я думаю, що їм доведеться почати на іншому місці. А якщо вони й почнуть, це буде проблема", - сказав президент США.

Трамп заявив, що не дозволить Тегерану відновити свою ядерну програму, додавши, що Іран хоче зустрітися з ним.