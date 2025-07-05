Трамп: ядерна програма Ірану знищена, але її можуть відновити в іншому місці
США ударами по Ірану знищили його ядерну програму. Проте не виключається, що Тегеран може відновити її в іншому місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа, якого цитує Reuters.
Відповідну заяву перед журналістами Трамп зробив на борту Air Force One, їдучи до Нью-Джерсі після святкування Дня незалежності в Білому домі.
Він зазначив, що, на його думку, ядерна програма Тегерана була остаточно зупинена, хоча Іран може відновити її в іншому місці.
Трамп заявив, що обговорить Іран з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у понеділок, 7 липня.
"Я б сказав, що це (ядерну програму, - ред.) відсунуто назавжди. Я думаю, що їм доведеться почати на іншому місці. А якщо вони й почнуть, це буде проблема", - сказав президент США.
Трамп заявив, що не дозволить Тегерану відновити свою ядерну програму, додавши, що Іран хоче зустрітися з ним.
Знищення ядерних об'єктів Ірану
22 червня США завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану. Президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет заявили, що ядерна програма Тегерана нібито повністю знищена.
Однак, як повідомляло видання CNN із посиланням на розвідку США, основні елементи іранської ядерної інфраструктури залишилися неушкодженими.
Ця інформація викликала гнівну реакцію Трампа - він звинуватив американські ЗМІ у розповсюдженні дезінформації.
Більше про скандал навколо Ірану та спецслужб США - у матеріалі РБК-Україна.
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