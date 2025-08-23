Пентагон уволил главу разведки, который оспорил успешность ударов США по Ирану, - СМИ

Как пишет издание, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Джеффри Круз больше не будет занимать пост директора Разведывательного управления разведки (DIA). Кроме того, сенатор Марк Уорнер, который состоит в сенатском Комитете по разведке, тоже подтвердил увольнение чиновника.

"Увольнение очередного высокопоставленного сотрудника органов национальной безопасности подчеркивает опасную привычку администрации Трампа относиться к разведке как к проверке лояльности, а не как к средству защиты нашей страны", - сказал Уорнер

Bloomberg отмечает, что Круз курировал расследование, которое пришло к выводу, что удары США в июне, вероятно, не нанесли ущерба основным подземным компонентам ядерной программы Ирана.

Президент США Дональд Трамп, наоборот, заявлял, что объект был "полностью уничтожен". Хегсет также выступил против предварительной оценки агентства Круза.

"Опять же, это предварительная информация, но она просочилась в прессу, потому что кто-то хотел запутать ситуацию и представить все так, будто эта историческая забастовка не увенчалась успехом", - заявил тогда Хегсет.

Также издание добавило, что Джеффри Круз являлся 23-м директором Разведывательного управления Пентагона, а ранее занимал должность старшего советника по военным вопросам директора Национальной разведки.

По данным BBC, он командовал ВВС и объединенными подразделениями "на уровне эскадрильи, группы и авиакрыла".

Как уточняет Bloomberg, кандидатура Круза на должность главы DIA была выдвинута бывшим президентом США Джо Байденом и единогласно утверждена Сенатом в конце 2023 года.