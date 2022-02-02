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Пентагон заявил о непричастности США к сливу в El Pais ответа по "гарантиям безопасности"

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Вашингтон, Среда 02 февраля 2022 18:31
Пентагон заявил о непричастности США к сливу в El Pais ответа по "гарантиям безопасности" Фото: прессекретарь Минобороны США Джон Кирби (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США непричастны к публикации в El Pais своего ответа на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Опубликованные в испанской газете документы являются копиями реальных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

"США не публиковали ответ", - сказал Кирби.

По его словам, El Pais опубликовала копии реальных документов. Он также добавил, что после обнародования ответа США на российские требования можно говорить о единстве между союзниками.

Напомним, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала, по ее утверждению, ответ США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности".

Отметим, сегодня представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".

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