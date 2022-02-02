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Пентагон заявив про непричетність США до зливу в El Pais відповіді по "гарантіям безпеки"

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Вашингтон, Середа 02 лютого 2022 18:31
Пентагон заявив про непричетність США до зливу в El Pais відповіді по "гарантіям безпеки" Фото: прессекретар Міноборони США Джон Кірбі (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США непричетні до публікації в El Pais своєї відповіді на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Опубліковані в іспанській газеті документи є копіями реальних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі.

"США не публікували відповідь", - сказав Кірбі.

За його словами, El Pais опублікувала копії реальних документів. Він також додав, що після оприлюднення відповіді США на російські вимоги можна говорити про єдність між союзниками.

Нагадаємо, 2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала, за її твердженням, відповідь США і НАТО на пропозиції Росії за "гарантіями безпеки".

Зазначимо, сьогодні представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

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