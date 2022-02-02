Появился текст ответа США на "гарантии безопасности" России, - El Pais
Испанская газета El Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по "гарантиям безопасности". США якобы готовы обсудить взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.
В ответе, как пишет издение, США заявили о готовности начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, а также обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.
США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе и готовы рассмотреть допмеры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе.
Кроме того, Америка готова обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "томагавк" в Румынии и Польше.
При этом в НАТО заявили, что не хотят конфронтации, однако не пойдут на компромисс по принципиальным для себя вопросам.
Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки России по "гарантиям безопасности".
Добавим, что ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.