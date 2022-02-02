Появился текст ответа США на "гарантии безопасности" России, - El Pais

Испанская газета El Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по "гарантиям безопасности". США якобы готовы обсудить взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.

В ответе, как пишет издение, США заявили о готовности начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, а также обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.



США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе и готовы рассмотреть допмеры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе.

Кроме того, Америка готова обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "томагавк" в Румынии и Польше.

При этом в НАТО заявили, что не хотят конфронтации, однако не пойдут на компромисс по принципиальным для себя вопросам.