Пентагон засекретив плани розміщення військ від НАТО та Конгресу, - Politico

09:20 26.03.2026 Чт
2 хв
Союзники та законодавці стурбовані цим рішенням
aimg Тетяна Степанова
Фото: Пентагон засекретив плани розміщення військ від НАТО та Конгресу (Getty Images)

Пентагон вперше за кілька десятиліть відмовився оприлюднювати огляд дислокації своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для союзників та американських законодавців, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними джерел видання, замість публікації офіційного документа, відомого як "Огляд глобальної дислокації військ" (Global Posture Review), який є ключовим для бюджетного планування та розуміння політики США, Пентагон планує проводити лише неформальні розмови.

В адміністрації вважають, що надали достатньо інформації в інших стратегічних документах, які вказують на зміщення фокусу на Західну півкулю.

Зазначається, що цей крок є частиною тенденції нинішньої адміністрації діяти самостійно та інформувати партнерів і Конгрес про військові операції вже постфактум - від ударів по суднах у Карибському басейні до війни з Іраном.

Таке рішення, ймовірно, викличе серйозне занепокоєння на Капітолійському пагорбі та в європейських столицях, де чиновники "відчайдушно потребують чіткішого розуміння" військових амбіцій США.

Члени комітету Сенату зі збройних сил заявили, що їх навіть офіційно не повідомили про скасування публікації документа, що ускладнить їхню роботу над оборонним бюджетом.

Союзники по НАТО побоюються, що відсутність чіткого плану може призвести до "небажаних сюрпризів" з боку непередбачуваної адміністрації, яка більше зосереджена на власній військовій могутності, ніж на партнерстві.

"Головний запит з нашого боку - це передбачуваність. Ми розуміємо, що нам потрібно активізуватися і взяти на себе набагато більше відповідальності за власну безпеку, і ми це робимо. Але нам потрібна передбачуваність", - сказав один з військових чиновників НАТО.

Наземна операція США в Ірані може початись найближчим часом

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, американська наземна операція в Ірані планується і потенційно може розпочатися найближчим часом.

Очікується, що цього тижня військовий корабель з тисячами морських піхотинців перейде під контроль Центрального командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході.

Пентагон також розпочав підготовку тисяч швидкорозгортаних десантників, які потенційно можуть приєднатися до 50 000 військовослужбовців, про які раніше повідомлялося в цьому районі в рамках конфлікту під назвою операція "Епічна лють".

Більше по темі:
НАТО Пентагон Сполучені Штати Америки Конгресс США
Новини
Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий
Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий
Аналітика
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН