ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пентагон засекретил планы размещения войск от НАТО и Конгресса, - Politico

09:20 26.03.2026 Чт
2 мин
Союзники и законодатели обеспокоены этим решением
aimg Татьяна Степанова
Пентагон засекретил планы размещения войск от НАТО и Конгресса, - Politico

Пентагон впервые за несколько десятилетий отказался обнародовать обзор дислокации своих войск за рубежом. Это создает неопределенность для союзников и американских законодателей, которые используют этот документ для планирования бюджетов и анализа военной политики США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным источников издания, вместо публикации официального документа, известного как "Обзор глобальной дислокации войск" (Global Posture Review), который является ключевым для бюджетного планирования и понимания политики США, Пентагон планирует проводить только неформальные разговоры.

В администрации считают, что предоставили достаточно информации в других стратегических документах, которые указывают на смещение фокуса на Западное полушарие.

Отмечается, что этот шаг является частью тенденции нынешней администрации действовать самостоятельно и информировать партнеров и Конгресс о военных операциях уже постфактум - от ударов по судам в Карибском бассейне до войны с Ираном.

Такое решение, вероятно, вызовет серьезное беспокойство на Капитолийском холме и в европейских столицах, где чиновники "отчаянно нуждаются в более четком понимании" военных амбиций США.

Члены комитета Сената по вооруженным силам заявили, что их даже официально не уведомили об отмене публикации документа, что усложнит их работу над оборонным бюджетом.

Союзники по НАТО опасаются, что отсутствие четкого плана может привести к "нежелательным сюрпризам" со стороны непредсказуемой администрации, которая больше сосредоточена на собственной военной мощи, чем на партнерстве.

"Главный запрос с нашей стороны - это предсказуемость. Мы понимаем, что нам нужно активизироваться и взять на себя гораздо больше ответственности за собственную безопасность, и мы это делаем. Но нам нужна предсказуемость", - сказал один из военных чиновников НАТО.

Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время

Напомним, по информации СМИ, американская наземная операция в Иране планируется и потенциально может начаться в ближайшее время.

Ожидается, что на этой неделе военный корабль с тысячами морских пехотинцев перейдет под контроль Центрального командования США, которое отвечает за американские силы на Ближнем Востоке.

Пентагон также начал подготовку тысяч быстроразвертываемых десантников, которые потенциально могут присоединиться к 50 000 военнослужащих, о которых ранее сообщалось в этом районе в рамках конфликта под названием операция "Эпическая ярость".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Пентагон Соединенные Штаты Америки Конгресс США
Новости
Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН