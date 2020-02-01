Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса

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Карантин будет оборудован для прибывающих из-за границы

Глава Пентагона Марк Эспер распорядился выделить помещения для приема тысячу человек, которые могут быть помещены на карантин из-за подозрения на коронавирус из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана.

Он уточнил, что карантин будет оборудован для прибывающих из-за рубежа.

"Министр обороныЭспер одобрил запрос от Министерства здравоохранения и социальных служб США на предоставления помещений для размещения 1 тыс. человек, которых может понадобиться разместить на карантин после их возвращения из зарубежных поездок в связи с новым коронавирусом. Согласно этому запросу, Пентагон будет оказывать лишь помощь в размещении", - написал Хоффман.

По его словам, для размещения граждан выбраны военные объекты и базы в штатах Колорадо, Техас и Калифорния.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки подтвердили восьмой случай заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, что в Испании зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV. Вирус обнаружили у одного из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник Канарских островов.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 1 февраля в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны.