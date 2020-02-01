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В США назвали сроки испытания вакцины против коронавируса

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 20:53
В США назвали сроки испытания вакцины против коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Однако на испытания вакцины понадобится еще несколько месяцев

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки считают, что испытание вакцины против нового вида коронавируса может начаться уже через 3 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам директора института Энтони Фауси, разработка вакцины против нового коронавируса проходит достаточно быстро по сравнению с предыдущими случаями. Он привел пример с вакциной против тяжелого острого респираторного синдрома, на подготовку к испытаниям которой у ученых ушло 20 месяцев.

Однако, Фауси подчеркнул, что это не означает, что вакцину против коронавируса можно будет использовать уже через 3 месяца, поскольку ее необходимо проверить на безопасность и эффективность. На проверку вакцины ученым может понадобится еще несколько месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые японского Национального института инфекционных заболеваний смогли культивировать и изолировать новый коронавирус. С помощью изолированного коронавируса ученые смогут начать работу по разработке вакцины и препарата против него.

Кроме того, азиатские СМИ писали о том, что группа исследователей из Гонконга уже разработала вакцину против нового вида коронавируса. Отмечалось, что начать использование разработанной вакцины можно будет только после клинических испытаний. На людях вакцину смогут начать проверять уже в следующем году.

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