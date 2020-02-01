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Пентагон виділить приміщення для карантину через коронавірус

Новини » В світі     01.02.2020 - 23:50
Пентагон виділить приміщення для карантину через коронавірус
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Карантин буде обладнаний для тих, хто прибуває з-за кордону

Глава Пентагону Марк Еспер розпорядився виділити приміщення для прийому тисячі осіб, які можуть бути поміщені на карантин через підозри на коронавірус з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter офіційного представника Міноборони США Джонатана Хоффмана.

Він уточнив, що карантин буде обладнаний для тих, хто прибуваює з-за кордону.

"Міністр оборони Еспер схвалив запит від Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США на надання приміщень для розміщення 1 тис. осіб, яких може знадобитися розмістити на карантин після їх повернення із закордонних поїздок у зв'язку з новим коронавірусом. Згідно з цим запитом, Пентагон буде надавати лише допомогу в розміщенні", - написав Хоффман.

За його словами, для розміщення громадян вибрані військові об'єкти і бази в штатах Колорадо, Техас і Каліфорнія.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки підтвердили восьмий випадок захворювання китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV. Вірус виявили у одного з п'яти туристів з Німеччини, який перебував на карантині в одній з клінік Канарських островів.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 лютого в Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавірусу 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни.

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