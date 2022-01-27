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Пентагон верит в возможность договориться с РФ по решению эскалации вокруг Украины

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Вашингтон, Четверг 27 января 2022 04:22
Пентагон верит в возможность договориться с РФ по решению эскалации вокруг Украины Фото: Пентагон верит в возможность договориться с РФ по решению эскалации вокруг Украины (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты считают, что возможности для дипломатии с Россией по решению эскалации вокруг Украины сохраняются. Время еще есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

"На данный момент мы по-прежнему считаем, что время и возможности для дипломатии еще сохраняются, Нет причин, по которым ситуация должна перерасти в военный конфликт или обернуться суровыми экономическими последствиями в том случае, если президент России Владимир Путин примет решение", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби..

Напомним, накануне газета The Telegraph сообщила о планах США и Великобритании увеличить число военных в странах Восточной Европы.

Отметим, по мнению заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.

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