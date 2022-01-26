США и Британия могут отправить в Восточную Европу больше военных, - Telegraph
США и Великобритания изучают возможность отправки по тысяче военных в страны Восточной Европы. Речь идет о Румынии, Болгарии и Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным источников газеты в британском Министерстве обороны, направление дополнительных военных в страны Восточной Европы связаны с ситуацией вокруг Украины. Собеседники издания отметили, что увеличение военнослужащих скорее всего произойдет на северо-восточных границах НАТО, а не на юго-востоке.
Как отмечает газета, окончательное решение пока не принято. Однако, размещение дополнительных военных позволит усилить ударные группы таким образом, чтобы они соответствовали тем, которые уже находятся в Прибалтике и Польше.
Напомним, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.
Отметим, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет санкции против России в случае вторжения в Украину, причем ограничения могут задеть лично российского лидера Владимира Путина.