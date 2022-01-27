Пентагон вірить у можливість домовитися з РФ щодо вирішення ескалації навколо України
Сполучені Штати вважають, що можливості для дипломатії з Росією щодо вирішення ескалації навколо України зберігаються. Час ще є.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
"На цей час ми як і раніше вважаємо, що час і можливості для дипломатії ще зберігаються, немає причин, за яких ситуація має перерости у військовий конфлікт або обернутися суворими економічними наслідками в тому випадку, якщо президент Росії Володимир Путін прийме рішення", - сказав представник Пентагону Джон Кірбі.
Нагадаємо, напередодні газета The Telegraph повідомила про плани США і Великобританії збільшити число військових у країнах Східної Європи.
Зазначимо, на думку заступника держсекретаря США Венді Шерман, Росія може напасти на Україну або зараз, або в середині лютого.