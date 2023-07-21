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Пентагон: "вагнерівці", які прибувають до Білорусі, реінтегруються в армію РФ

Фото: "вагнерівці", які прибувають до Білорусі, реінтегруються в армію РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найманці ПВК "Вагнера", які прибувають до Білорусі, реінтегруються у російську армію.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що сили ПВК "Вагнера" продовжують рухатися в цей регіон і продовжують, я думаю, консолідуватися там... Ми, безумовно, бачимо, як сили "Вагнера" реінтегруються в російську армію", - сказала Сінгх.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частина його найманців мала переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин. У країні вже обладнали наметовий табір для вояків.

18 липня "Білоруський Гаюн" повідомляв про 2 тисячі найманців на території Білорусі, а 19 липня стало відомо про прибуття дев'ятої колони.

До того ж у Білорусі пройдуть спільні навчання спецназівців та "вагнерівців" біля кордону з Польщею.

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