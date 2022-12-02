UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пентагон уклав контракт на виготовлення додаткових HIMARS: що відомо

Фото: Пентагон уклав контракт на виготовлення додаткових HIMARS (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністерство оборони США та корпорація Lockheed Martin уклали контракт на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS. Сума угоди - 430 930 711 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Зазначається, що очікується повномасштабне виробництво систем і допоміжних послуг для задоволення нагальної потреби у підтримці армії та різних іноземних партнерів.

Згідно з попередніми даними, дата завершення контракту - 31 грудня 2025 року. Однак у Міноборони США не вказли, яким саме союзникам планується постачати РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, Пентагон проведе секретну зустріч для збільшення виробництва зброї.

До слова, армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення американських запасів, виснажених постачанням до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон