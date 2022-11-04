Пентагон проведе секретну зустріч для збільшення виробництва зброї

Керівники Пентагону планують зустрітися з представниками оборонної промисловості, щоб обговорити шляхи вирішення проблем на тлі очікуваного сплеску попиту на зброю з боку союзників США через вторгнення Москви до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Заступник міністра оборони Кет Хікс проведе секретну зустріч із провідними оборонними підрядниками США для обговорення стратегії національної оборони, забезпечення безпеки ланцюжків постачання та зміцнення військово-промислової бази, у тому числі проблем з робочою силою, повідомив агентству Reuters прес-секретар Пентагону Ерік Пахон.

Як зазначається в публікації, серед посадових осіб Пентагону зростає занепокоєння з приводу того, що провідні американські оборонні постачальники зіткнуться з різким зростанням замовлень на зброю з європейських країн, таких як Німеччина та Польща, на тлі побоювань щодо амбіцій президента Росії Володимира Путіна в регіоні. .

Попередні зустрічі між офіційними особами Пентагону та провідними виробниками зброї, включаючи Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp та General Dynamics Corp, були присвячені Україні та розробці гіперзвукової зброї.

Незважаючи на глобальний інтерес до зброї, великі американські виробники продовжують посилатися на обмежений ринок праці і проблеми з ланцюжками поставок, що зберігаються, через пандемію коронавірусу, щоб знизити очікування щодо того, як швидко вони зможуть виконати ці замовлення.

"Ми почули занепокоєння промисловості з приводу проблем із ланцюжками постачання та проблем з робочою силою - і ми поділяємо їх", - сказав Reuters головний закупник зброї Пентагону Біл Лаплант.

Проблеми ланцюжка поставок, пов'язані з пандемією, як і раніше, завдають шкоди оборонним підрядникам, тому що компоненти та матеріали не доставляються вчасно, що затримує виробництво і, зрештою, оплату.

Пентагон планує найближчими роками виділити 500 млн доларів на програми навчання та утримання персоналу, а також понад 2 млрд доларів на інвестиції в ланцюжок поставок у рамках зусиль щодо вирішення проблем.

Вторгнення Росії в Україну спонукало такі країни, як Сполучені Штати та Німеччина, підняти свої оборонні витрати до рекордного рівня.

Вирішення проблем

Тим часом оборонна промисловість самостійно робить кроки, щоб збільшити запаси та робочу силу.

Зокрема, фінансовий директор Raytheon Ніл Мітчілл заявив, що найголовнішою проблемою є трудові резерви по всьому ланцюжку поставок.

Глава Raytheon Грег Хейс повідомив інвесторам минулого тижня, що компанія направила команди для роботи із 400 проблемними постачальниками.

Фінансовий директор Northrop Grumman Corp Дейв Кеффер повідомив Reuters, що компанія "додала багато ресурсів і зосередилася на найманні".

Минулого місяця глава Lockheed Джим Тайклет повідомив інвесторам, що компанія проводить "перехресне навчання" співробітників, щоб вони могли перемикатися між лінійками продуктів у міру зростання попиту та змін найближчими роками.