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Пентагон заключил контракт на изготовление дополнительных HIMARS: что известно

Фото: Пентагон заключил контракт на изготовление дополнительных HIMARS (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS. Сумма сделки - 430 930 711 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что ожидается полномасштабное производство систем и вспомогательных услуг для удовлетворения срочной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров.

Согласно предварительным данным, дата завершения контракта - 31 декабря 2025 года. Однако в Минобороны США не указали, каким именно союзникам планируется поставлять РСЗО HIMARS.

Напомним, Пентагон проведет секретную встречу по увеличению производства оружия.

Кстати, армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов, истощенных поставками в Украину.

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Пентагон