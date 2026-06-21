Пентагон шукає умільців, що зроблять ПК без батареї та пам'яті

Пентагон шукає розробників для створення комп'ютерів нового покоління. Ці машини мають працювати майже без живлення, пам'яті та в екстремальних умовах бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Defence Blog .

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) розглядає ідеї для так званих низькоресурсомістких обчислень. Це технології, що дозволяють запускати складне програмне забезпечення на занадто "слабкому" або ненадійному обладнанні.

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Причина в тому, що сучасна війна залежить від цифровізації. Потужні комп’ютери потрібні солдатам, автономним роботам та ракетам, але в полі часто немає доступу до електромережі чи стабільного зв'язку.

Цивільний ринок рухається у протилежний бік. Гігантські системи ШІ споживають стільки енергії, скільки ціле місто. Військовим потрібна інша логіка.

Урок історії: від ENIAC до листівки

У документі DARPA наводять цікавий приклад: перший комп'ютер ENIAC у 1945 році важив майже 30 тонн і споживав 150 кіловатів енергії. Машина виконувала лише тисячі операцій та мала менше ніж один кілобайт пам'яті.

Сьогодні звичайна музична вітальна листівка перевершує ENIAC за всіма показниками й працює від маленької батарейки. Обчислення стали майже безплатними. Тепер Пентагон хоче зрозуміти, наскільки далеко може зайти ця мініатюризація.

Військовим потрібен фундаментальний зсув, а невелике покращення наявних процесорів їх не цікавить.

Робота на нановатах

DARPA розділило вимоги на дві категорії. У фізичній площині фахівці шукають системи, що працюють на нановатах.

Техніка має:

пасивно збирати енергію з навколишнього середовища;

працювати без зовнішніх джерел живлення та батарей;

функціонувати в межах декількох байтів пам'яті;

залишатися надійною навіть при фізичних пошкодженнях компонентів.

Найбільш несподівана пропозиція - використання застарілих або примітивних технологій. DARPA розглядає можливість вилучення обчислень навіть із механічних CD-програвачів або використання біологічних антенних решіток. Це допоможе США позбутися залежності від закордонного виробництва мікросхем.

Логіка та самонавчання в полі

Логічні вимоги не менш жорсткі: майбутні системи мають працювати навіть тоді, коли джерелам даних не можна довіряти. Це пряма відповідь на загрозу ворожих кібератак та маніпуляцій.

Пентагон вимагає створення архітектур, які здатні самі себе перепрограмовувати. Система повинна адаптуватися до нових завдань без допомоги інженерів чи підключення до мережі. Керувати таким обладнанням має бути максимально просто. Навіть солдат у стані сильного стресу повинен розібратися з інтерфейсом за лічені секунди.

Проєктом керує новий підрозділ Multi X Office, який очолює Ден Рідж. Агентство має дедлайн для подачі ідей до 17 липня 2026 року. Найперспективніші пропозиції обговорять на закритому семінарі в серпні.

Що DARPA подарувало людству

Багато технологій, які раніше вважалися суто військовими тепер використовує кожен з нас. Одна з них - GPS, а інша - інтернет. Саме на замовлення військових США колись були створені ці технології, які тепер доступні кожному у світі.