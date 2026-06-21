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Пентагон ищет умельцев, которые смогут создать ПК без батареи и памяти

07:26 21.06.2026 Вс
3 мин
Зачем армии США понадобились такие странные компьютеры?
aimg Филипп Бойко
Пентагон ищет умельцев, которые смогут создать ПК без батареи и памяти Фото: бойцы армии США (DVIDS)
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Пентагон ищет разработчиков для создания компьютеров нового поколения. Эти машины должны работать практически без источника питания и памяти, а также в экстремальных условиях боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Defence Blog.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) рассматривает идеи в области так называемых низкоресурсоемких вычислений. Это технологии, позволяющие запускать сложное программное обеспечение на слишком "слабом" или ненадежном оборудовании.

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Причина в том, что современная война зависит от цифровизации. Мощные компьютеры нужны солдатам, автономным роботам и ракетам, но в полевых условиях часто нет доступа к электросети или стабильной связи.

Гражданский рынок движется в противоположном направлении. Гигантские системы ИИ потребляют столько энергии, сколько целый город. Военным нужна другая логика.

Урок истории: от ENIAC до открытки

В документе DARPA приводится интересный пример: первый компьютер ENIAC в 1945 году весил почти 30 тонн и потреблял 150 киловатт энергии. Машина выполняла всего лишь тысячи операций и имела менее одного килобайта памяти.

Сегодня обычная музыкальная поздравительная открытка превосходит ENIAC по всем показателям и работает от маленькой батарейки. Вычисления стали практически бесплатными. Теперь Пентагон хочет понять, как далеко может зайти эта миниатюризация.

Военным нужен фундаментальный прорыв, а небольшое улучшение существующих процессоров их не интересует.

Работа на нановатах

DARPA разделила требования на две категории. В физической плоскости специалисты ищут системы, работающие на нановатах.

Техника должна:

  • пассивно собирать энергию из окружающей среды;
  • работать без внешних источников питания и батарей;
  • функционировать в пределах нескольких байтов памяти;
  • оставаться надежной даже при физических повреждениях компонентов.

Самое неожиданное предложение - использование устаревших или примитивных технологий. DARPA рассматривает возможность извлечения вычислений даже из механических CD-плееров или использования биологических антенных решеток. Это поможет США избавиться от зависимости от зарубежного производства микросхем.

Логика и самообучение в полевых условиях

Логические требования не менее жесткие: будущие системы должны работать даже тогда, когда источникам данных нельзя доверять. Это прямой ответ на угрозу вражеских кибератак и манипуляций.

Пентагон требует создания архитектур, способных самостоятельно перепрограммироваться. Система должна адаптироваться к новым задачам без помощи инженеров или подключения к сети. Управлять таким оборудованием должно быть максимально просто. Даже солдат в состоянии сильного стресса должен разобраться с интерфейсом за считанные секунды.

Проектом руководит новое подразделение Multi X Office, возглавляемое Дэном Риджем. Агентство установило крайний срок подачи идей - 17 июля 2026 года. Наиболее перспективные предложения будут обсуждены на закрытом семинаре в августе.

Что DARPA подарила человечеству

Многие технологии, которые раньше считались сугубо военными, теперь использует каждый из нас. Одна из них - GPS, а другая - интернет. Именно по заказу военных США когда-то были созданы эти технологии, которые теперь доступны каждому в мире.

Что еще стоит знать об оружии будущего

Примерно через 10 лет в НАТО должен появиться супертанк, который будет оснащен автономной башней, а также будет нести на себе дроны. Новая машина сможет выполнять функции командного центра для роботизированных комплексов непосредственно на поле боя.

Также стало известно, что в ближайшие три-пять лет война в Украине перейдет в формат "битвы операционных систем". В Минобороны Украины планируется объединить все дроны, роботов и разведданные в единую цифровую сеть.

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