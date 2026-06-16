Пентагон розсекретив 72 нові файли про НЛО: що зафіксували військові

Таємничі об'єкти у небі США: незвична форма та вогняні сфери

Серед оприлюднених матеріалів найбільшу увагу привертає інцидент, що стався у лютому 2022 року поблизу військової бази Форт-Карсон у штаті Колорадо. П'ятеро військовослужбовців армії США повідомили про невідомий об'єкт, який завис над горою Чеєн.

Згідно зі звітом ФБР, свідки описали аномалію як об'єкт "картоплеподібної" форми з чіткими краями, що мав кремово-білий перламутровий відтінок. Його поверхня складалася з нерівних панелей або лусок, які постійно перебували у русі.

Об'єкт нерухомо завис у небі близько двох хвилин, після чого миттєво зник. Слідчі Пентагону висунули версію, що це могло бути віддзеркалення світла від снігу на хмарах, проте військові наголосили, що небо у той день було абсолютно чистим, а жодних літаків чи зондів у районі не фіксували.

Інший випадок стався у жовтні 2023 року, коли шість федеральних правоохоронців задокументували появу яскраво-помаранчевих і червоних сфер над гірським хребтом.

Ці кулі періодично випускали з себе менші світлові об'єкти. Офіс Пентагону з вирішення аномалій припустив, що це могли бути військові сигнальні ракети, але у підсумковому висновку зазначив, що може йтися і про "невідомі технології".

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Глобальний контекст: плазмове сонце та архіви ЦРУ

Новий пакет документів також охоплює географічно масштабніші спостереження, які велися спецслужбами як всередині США, так і за кордоном:

Інцидент 2025 року на північному сході США: свідок зафіксував на мобільний телефон яскраву червону сферу біля лісу, всередині якої оберталося біле плазмове ядро розміром із баскетбольний м'яч.

Згодом з'явилася друга сфера, і обидві безшумно полетіли геть. Відеозапис цього випадку пізніше офіційно опублікував Білий дім.

Архів ЦРУ щодо Зімбабве 2008 року: диспетчери та свідки поблизу головного аеропорту країни спостерігали дископодібний об'єкт із вогнями, що оберталися. У звіті зазначається, що в якийсь момент пристрій почав випускати потужні світлові промені.

Що таке програма декласифікації PURSUE?

Оприлюднення файлів є частиною масштабної урядової програми PURSUE. Її запустили після прямої вказівки президента Дональда Трампа перевірити та зняти гриф таємності з усіх документів, що стосуються потенційної позаземної активності та НЛО.

Наразі у межах цієї ініціативи публічно доступними стали вже близько 300 специфічних файлів, починаючи з архівів 1940-х років.

У Військовому міністерстві наголосили, що розслідування та аналіз даних тривають, тому наступні пакети документів будуть опубліковані в міру завершення їхньої юридичної перевірки.