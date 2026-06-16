Пентагон рассекретил 72 новых файла об НЛО: что зафиксировали военные

Загадочные объекты в небе над США: необычная форма и огненные сферы

Среди обнародованных материалов наибольшее внимание привлекает инцидент, произошедший в феврале 2022 года вблизи военной базы Форт-Карсон в штате Колорадо. Пятеро военнослужащих армии США сообщили о неизвестном объекте, который завис над горой Чейен.

Согласно отчету ФБР, свидетели описали аномалию как объект «картофелеобразной» формы с четкими краями, имевший кремово-белый перламутровый оттенок. Его поверхность состояла из неровных панелей или чешуек, которые постоянно находились в движении.

Объект неподвижно завис в небе около двух минут, после чего мгновенно исчез. Следователи Пентагона выдвинули версию, что это могло быть отражение света от снега на облаках, однако военные подчеркнули, что небо в тот день было абсолютно чистым, а никаких самолетов или зондов в районе не фиксировали.

Другой случай произошел в октябре 2023 года, когда шесть федеральных правоохранителей зафиксировали появление ярко-оранжевых и красных сфер над горным хребтом.

Эти шары периодически выпускали из себя более мелкие световые объекты. Офис Пентагона по расследованию аномалий предположил, что это могли быть военные сигнальные ракеты, но в итоговом заключении отметил, что речь может идти и о "неизвестных технологиях".

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Глобальный контекст: плазменное солнце и архивы ЦРУ

Новый пакет документов также охватывает географически более масштабные наблюдения, которые велись спецслужбами как внутри США, так и за рубежом:

Инцидент 2025 года на северо-востоке США: свидетель зафиксировал на мобильный телефон яркую красную сферу возле леса, внутри которой вращалось белое плазменное ядро размером с баскетбольный мяч.

Впоследствии появилась вторая сфера, и обе бесшумно улетели прочь. Видеозапись этого случая позже официально опубликовал Белый дом.

Архив ЦРУ по Зимбабве 2008 года: диспетчеры и свидетели вблизи главного аэропорта страны наблюдали дискообразный объект с вращающимися огнями. В отчете отмечается, что в какой-то момент устройство начало испускать мощные световые лучи.

Что такое программа рассекречивания PURSUE?

Обнародование файлов является частью масштабной правительственной программы PURSUE. Ее запустили после прямого указания президента Дональда Трампа проверить и снять гриф секретности со всех документов, касающихся потенциальной внеземной активности и НЛО.

На данный момент в рамках этой инициативы стали общедоступными уже около 300 конкретных файлов, начиная с архивов 1940-х годов.

В Министерстве обороны подчеркнули, что расследование и анализ данных продолжаются, поэтому следующие пакеты документов будут опубликованы по мере завершения их юридической проверки.