ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Пентагон опублікував нові матеріали про НЛО: що приховують розсекречені файли

19:16 25.05.2026 Пн
2 хв
Архів охоплює десятиліття спостережень - від місій Apollo до інцидентів у зоні чинних військових конфліктів
aimg Ольга Завада
Пентагон опублікував нові матеріали про НЛО: що приховують розсекречені файли UAP-архів: жодних доказів позаземного життя, але багато загадок (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Пентагон продовжує масштабну кампанію з прозорості щодо неопізнаних аномальних явищ (UAP) - відомство розсекретило другу порцію даних. Попри високий рівень суспільного інтересу - понад мільярд відвідувань сайту з початку травня - військові наголошують на відсутності доказів позаземного походження цих об'єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Більше цікавого: NASA може пропускати сліди життя у космосі: що виявили науковці

Яку інформацію оприлюднили?

Друга серія розсекречень містить близько 50 нових матеріалів, серед яких інфрачервоні записи, свідчення військових та цивільних осіб, а також технічні звіти.

Серед найцікавіших елементів:

Інцидент на Близькому Сході (2019): інфрачервона зйомка, на якій зафіксовано групу об'єктів невідомого походження.

Свідчення очевидців: описи аномальних об'єктів, які зникали через лічені секунди після появи, залишаючись недоступними для ідентифікації через низьку якість даних.

Архів NASA: стенограми та фотоматеріали часів місій Apollo, включно з Apollo 17, де астронавти описували "яскраві частинки або фрагменти", що дрейфували поруч із кораблем.

Чому об'єкти досі залишаються "невпізнаними"?

Пентагон (зокрема офіс AARO - All-domain Anomaly Resolution Office) наполягає, що більшість випадків залишається загадкою виключно через технологічні обмеження.

Основними причинами "аномальності" вважаються:

Недостатня якість даних: сенсори не змогли зафіксувати достатньо параметрів для ідентифікації об'єкта.

Фрагментарність записів: переривчасте відстеження цілей не дозволяє визначити їхню природу, швидкість або тип руху.

Відсутність доказів та верифікацій: військові неодноразово наголошували, що наразі немає жодного підтвердження, яке б вказувало на роботу "передових нелюдських технологій" або активність прибульців.

Контекст ініціативи

Процес розсекречення було ініційовано Конгресом США у 2022 році з метою систематизації історичних даних про неопізнані явища. Публікація матеріалів відбувається поетапно, що дозволяє фахівцям та громадськості незалежно аналізувати факти.

За даними відомства, наступна порція файлів очікується у найближчі місяці, оскільки процес перевірки та класифікації документів все ще триває.

Читайте ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
NASA
Новини
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою