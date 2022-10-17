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Пентагон розглядає можливість оплати Starlink для України, - Politico

Фото: Пентагон розглядає можливість оплати Starlink для України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, який використовується для постачання зброї та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Таке обговорення відбулося після того, як минулого місяця компанія SpaceX попередила Пентагон про те, що більше не зможе фінансувати супутникові термінали та послуги зв’язку для України.

Також зазначимо, що Пентагон підтвердив, що контактував з Маском щодо можливого фінансування послуг для України, але там не виключили можливості співпраці українських військових з іншими операторами супутникового зв'язку та Інтернету.

При цьомі пізніше голова SpaceX Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати сервіс. Але офіційний представник США, який брав участь у дискусіях, сказав, що немає впевненості в тому, що Маску можна довіряти.

Зазначається, що найвірогіднішим джерелом фінансування, за словами кількох представників уряду та промисловості, може бути Ініціатива сприяння безпеці України, яка використовується для придбання зброї та послуг для ЗСУ. Так Україна могла б звернутися із запитом на обладнання супутникового зв’язку так само, як звертається за іншою військовою допомогою.

Нагадаємо, що ЄС також обговорює можливість фінансування доступу українців до Starlink.

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