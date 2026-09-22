Пентагон раптово скасував візит глави Міноборони Польщі до США через НАТО

Згідно з прес-релізом Міністерства національної оборони Польщі, зустріч польського чиновника з його американським колегою Пітом Хегсетом запланована на пізнішу дату.

"Справжнім повідомляємо вам, що у зв'язку з невідкладним проханням американської сторони запланований на середу візит до Пентагону заступника прем'єр-міністра та міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша переноситься. Дата наразі визначається", - йдеться у заяві.

Там додали, що "у світлі сигналів американської сторони, а також результатів наради начальників штабів НАТО виникла потреба в терміновому вжитті нових заходів щодо безпеки країн" Альянсу.

При цьому в міністерстві зазначили, що заступники міністрів Магдалена Собков'як та Павло Залевський вирушають до Вашингтона.

"Вони проведуть переговори з американськими партнерами та підготують подальші угоди щодо нашої співпраці", - резюмували у відомстві.