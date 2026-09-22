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У Польщі та Латвії підняли в небо бойову авіацію через загрозу атаки дронами

00:05 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Польщі та Латвії підняли в небо бойову авіацію через загрозу атаки дронами Фото: повідомлення отримали мешканці прикордонних регіонів Польщі та Латвії (Getty Images)
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У понеділок пізно ввечері, 21 вересня, у Польщі та Латвії підняли у небо бойову авіацію через загрозу повітряної атаки. Це відбувається на тлі масованої дронової атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пости у Х Державного центру безпеки Польщі та армії Латвії.

Насамперед авіацію в небо підняли у Латвії. Згідно з опублікованою о 22:09, в армії заявили, що для муніципалітету Краслава (знаходиться на кордоні з Білоруссю) є можлива загроза в повітряному просторі.

"Повідомляємо вам про можливу загрозу в повітряному просторі Латвії. Наразі жодних додаткових дій не потрібно. У разі зміни ситуації ви отримаєте повідомлення на свій мобільний телефон про необхідні дії", - йдеться у публікації.

Також там додали, що винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону, приведено у бойову готовність.

Вже о 22:48 авіацію підняли у Польщі. Причиною цього стала атака дронами Росії Україною, які летять у напрямку західних областей країни. У зв'язку з цим у Польщі надіслали попередження мешканцям Люблінського воєводства.

"Увага! Повітряний напад Росії на територію України. Ситуація відстежується. У повітряному просторі Республіки Польща діє польська авіація. Чекайте на подальші повідомлення", - сказано в публікації.

РФ атакує Європу

Нагадаємо, днями у Бюро національної безпеки Польщі заявили, що спецслужби Росії активізували дії проти інфраструктури Європи, яка забезпечує допомогу Україні. Серед цілей Москви - залізниця, мости та кордони.

Також ми писали, що Польща встановить сирени на кордоні з Україною. Причиною цього є російські атаки.

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Російська Федерація Латвія Польща Війна в Україні Дрони
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