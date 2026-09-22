Пентагон внезапно отменил визит главы Минобороны Польши в США из-за НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на этой неделе в среду должен был прибыть с визитом в Пентагон. Однако поездка внезапно была отменена по просьбе США из-за вопросов безопасности НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.
Согласно пресс-релизу Министерства национальной обороны Польши, встреча польского чиновника с его американским коллегой Питом Хегсетом запланирована на более позднюю дату.
"Настоящим сообщаем вам, что в связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша переносится. Дата в настоящее время определяется", - говорится в заявлении.
Там добавили, что "в свете сигналов американской стороны, а также результатов совещания начальников штабов НАТО, возникла необходимость в срочном принятии новых мер в отношении безопасности стран" Альянса.
При этом в министерстве отметили, что заместители министров Магдалена Собковяк и Павел Залевский отправляются в Вашингтон.
"Они проведут переговоры с американскими партнерами и подготовят дальнейшие соглашения относительно нашего сотрудничества", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, что поздно вечером 21 сентября Польша подняла в небо авиацию из-за дроновой атаке России по Украине. Предупреждение получили жители Люблинского воеводства.
Также мы писали, что согласно заявлению Бюро национальной безопасности Польши, спецслужбы России активизировали действия против инфраструктуры Европы, которая обеспечивает помощь Украине. В частности, в интересах Москвы - железная дорога, мосты и границы.
Ранее The Guardian сообщило, что руководители разведок трех европейских государств считают, что Россия усилит свои провокации против Европы. Один из собеседников сказал, что может быть в том числе наземное вторжение в одну из стран НАТО, и это вопрос месяцев.