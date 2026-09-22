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Пентагон раптово скасував візит глави Міноборони Польщі до США через НАТО

02:35 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Пентагон раптово скасував візит глави Міноборони Польщі до США через НАТО Фото: Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
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Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш цього тижня у середу мав прибути з візитом у Пентагон. Однак поїздку раптово скасували на прохання США через питання безпеки НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

Згідно з прес-релізом Міністерства національної оборони Польщі, зустріч польського чиновника з його американським колегою Пітом Хегсетом запланована на пізнішу дату.

"Справжнім повідомляємо вам, що у зв'язку з невідкладним проханням американської сторони запланований на середу візит до Пентагону заступника прем'єр-міністра та міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша переноситься. Дата наразі визначається", - йдеться у заяві.

Там додали, що "у світлі сигналів американської сторони, а також результатів наради начальників штабів НАТО виникла потреба в терміновому вжитті нових заходів щодо безпеки країн" Альянсу.

При цьому в міністерстві зазначили, що заступники міністрів Магдалена Собков'як та Павло Залевський вирушають до Вашингтона.

"Вони проведуть переговори з американськими партнерами та підготують подальші угоди щодо нашої співпраці", - резюмували у відомстві.

Загрози для Польщі та НАТО

Нагадаємо, що пізно ввечері 21 вересня Польща підняла в небо авіацію через дронову атаку Росії по Україні. Попередження отримали мешканці Люблінського воєводства.

Також ми писали, що згідно з заявою Бюро національної безпеки Польщі спецслужби Росії активізували дії проти інфраструктури Європи, яка забезпечує допомогу Україні. Зокрема, на користь Москви - залізниця, мости та кордони.

Раніше The Guardian повідомило, що керівники розвідок трьох європейських держав вважають, що Росія посилить свої провокації проти Європи. Один із співрозмовників сказав, що може бути, зокрема, наземне вторгнення в одну з країн НАТО, і це питання місяців.

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НАТО Пентагон Сполучені Штати Америки Польща
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