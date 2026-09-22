Пентагон раптово скасував візит глави Міноборони Польщі до США через НАТО
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш цього тижня у середу мав прибути з візитом у Пентагон. Однак поїздку раптово скасували на прохання США через питання безпеки НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.
Згідно з прес-релізом Міністерства національної оборони Польщі, зустріч польського чиновника з його американським колегою Пітом Хегсетом запланована на пізнішу дату.
"Справжнім повідомляємо вам, що у зв'язку з невідкладним проханням американської сторони запланований на середу візит до Пентагону заступника прем'єр-міністра та міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша переноситься. Дата наразі визначається", - йдеться у заяві.
Там додали, що "у світлі сигналів американської сторони, а також результатів наради начальників штабів НАТО виникла потреба в терміновому вжитті нових заходів щодо безпеки країн" Альянсу.
При цьому в міністерстві зазначили, що заступники міністрів Магдалена Собков'як та Павло Залевський вирушають до Вашингтона.
"Вони проведуть переговори з американськими партнерами та підготують подальші угоди щодо нашої співпраці", - резюмували у відомстві.
Загрози для Польщі та НАТО
Нагадаємо, що пізно ввечері 21 вересня Польща підняла в небо авіацію через дронову атаку Росії по Україні. Попередження отримали мешканці Люблінського воєводства.
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