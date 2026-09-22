Пентагон внезапно отменил визит главы Минобороны Польши в США из-за НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на этой неделе в среду должен был прибыть с визитом в Пентагон. Однако поездка внезапно была отменена по просьбе США из-за вопросов безопасности НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info .

Согласно пресс-релизу Министерства национальной обороны Польши, встреча польского чиновника с его американским коллегой Питом Хегсетом запланирована на более позднюю дату.

"Настоящим сообщаем вам, что в связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша переносится. Дата в настоящее время определяется", - говорится в заявлении.

Там добавили, что "в свете сигналов американской стороны, а также результатов совещания начальников штабов НАТО, возникла необходимость в срочном принятии новых мер в отношении безопасности стран" Альянса.

При этом в министерстве отметили, что заместители министров Магдалена Собковяк и Павел Залевский отправляются в Вашингтон.

"Они проведут переговоры с американскими партнерами и подготовят дальнейшие соглашения относительно нашего сотрудничества", - резюмировали в ведомстве.