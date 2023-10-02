Кошти на підтримку України закінчуються, Конгрес має вжити заходів, - Держдеп

США майже вичерпали кошти з наявних програм безпекової допомоги Україні, тож Конгресу треба вжити заходів, щоб продовжити підтримку.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що наразі є можливість підтримки лише в короткотривалій перспективі, адже фінансування по програмам USAI та FMF було припинено.

"Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу", - сказав Міллер.

Речник додав, що у Білому домі розчаровані прийнятою резолюцією про тимчасове фінансування, адже туди не закладена підтримка України. При цьому, за його словами, переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження надання допомоги Україні, оскільки це стосується не лише України.

"Йдеться про світ, у якому ми хочемо жити. Якщо ми дозволимо таким авторитарним діячам як президент Путін робити з іншими суверенними країнами все, що їм заманеться, весь Статут ООН зруйнується. І ми будемо жити у світі, де така агресія може статися будь-де та будь-коли," - сказав Міллер.

Представник Держдепу також наголосив, що призупинення допомоги Україні може бути набагато дорожчим і небезпечнішим для американського народу:

"Ми повинні продовжувати робити так, щоб Україна була в найсильнішому становищі, аби захищатися... Ми в жодному разі не можемо допустити, щоб підтримка України Америкою зупинилася. Наші союзники, наші супротивники та світ спостерігатимуть", - підкреслив він.

"Шатдаун" в США

Через позицію ультраправих республікаців уряду США загрожував "шатдаун" - призупинення роботи. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Ввечері 30 вересня Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну", який мав відбутися вже 1 жовтня.

Зазначимо, загалом адміністрація має намір Джо Байдена отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні. Байден сказав, що США за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка України була перервана.

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