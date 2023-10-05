ЄС не зможе компенсувати Україні допомогу від США, - Боррель

Таку заяву зробив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Боррель заявив, що рішення Конгресу США не включати додаткову допомогу Україн до бюджету є "безумовно, не гарною новиною, але я сподіваюся, що це не буде однозначною позицією США".

"Україні потрібна підтримка Європейського союзу", - сказав дипломат, додавши, що ЄС збільшить підтримку, але Києву також потрібна допомога Вашингтону.

Боррель підкреслив, що "Європа не може замінити США" у питанні допомоги Україні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну.