Пентагон призвал Россию "прояснить намерения" по Украине и прекратить провокации на границе страны, включая Крым. От Москвы также потребовали внести вклад в обеспечение безопасности региона.
Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", - сказал Кирби.
Он также отметил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины. "Мы призываем русских прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентными в том, что они делают", - добавил представитель Пентагона.
Напомним, в парламенте Украины назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск.
Кроме того, в Офисе президента Украины оценили возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам.
Отметим, президент Украины заявил, что стягивание Россией войск на украинской границе направлено на то, чтобы вызвать у украинцев страх и спровоцировать на обострение конфликта.