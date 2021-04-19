Пентагон призвал Россию "прояснить намерения" по Украине и прекратить провокации на границе страны , включая Крым. От Москвы также потребовали внести вклад в обеспечение безопасности региона.

"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", - сказал Кирби.

Он также отметил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины. "Мы призываем русских прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентными в том, что они делают", - добавил представитель Пентагона.