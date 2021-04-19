RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пентагон закликав Росію "прояснити наміри" по Україні

Автор: РБК-Україна

Пентагон закликав Росію "прояснити наміри" по Україні та припинити провокації на кордоні країни, включно з Кримом. Від Москви також зажадали зробити внесок в забезпечення безпеки регіону.

Про це в ході брифінгу заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Ми закликаємо Росію прояснити свої наміри. Ми б хотіли краще зрозуміти, які її наміри", - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що США продовжують спостерігати "збільшення військової присутності" Росії в Криму і на кордонах України. "Ми закликаємо російських припинити провокації і зробити внесок в безпеку і стабільність регіону, бувши, для початку, більш прозорими в тому, що вони роблять", - додав представник Пентагону.

Нагадаємо, в парламенті України назвали очікування від звернення Путіна до Ради Федерації на тлі стягування військ.

Крім того, в Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.

Відзначимо, президент України заявив, що стягування Росією військ на українському кордоні направлено на те, щоб викликати в українців страх і спровокувати на загострення конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяПентагонСполучені Штати Америки
Читайте також
Чехія виключила Росію з кандидатів на будівництво блоку АЕС
В знак солідарності: Чехія закликала Британії та ЄС вислати російських дипломатів
Єнін про санкції США проти РФ: своєчасна відповідь на підривні дії Кремля
Прогноз погоди