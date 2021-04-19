Пентагон закликав Росію "прояснити наміри" по Україні та припинити провокації на кордоні країни , включно з Кримом. Від Москви також зажадали зробити внесок в забезпечення безпеки регіону.

"Ми закликаємо Росію прояснити свої наміри. Ми б хотіли краще зрозуміти, які її наміри", - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що США продовжують спостерігати "збільшення військової присутності" Росії в Криму і на кордонах України. "Ми закликаємо російських припинити провокації і зробити внесок в безпеку і стабільність регіону, бувши, для початку, більш прозорими в тому, що вони роблять", - додав представник Пентагону.