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Пентагон потребує 80 млрд доларів для покриття витрат на війну в Ірані і не тільки, - WSJ

08:22 19.06.2026 Пт
2 хв
У Пентагоні раніше заявляли, що війна з Іраном коштувала близько 25 мільярдів доларів
aimg Юлія Маловічко
Фото: Пентагон (Getty Images)

Міністерству оборони США потрібно 80 мільярдів доларів для покриття витрат, пов’язаних з війною в Ірані, а також інших рахунків, які не стосуються конфлікту.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Стівен Файнберг законодавцям під час телефонних розмов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

Видання додає, що повний додатковий запит США, який включатиме гроші для Пентагону, а також пріоритети, не пов'язані з обороною, такі як сільське господарство та ліквідація наслідків стихійних лих, може бути надісланий законодавцям найближчими днями.

Reuters не змогло одразу підтвердити цю інформацію. Білий дім і Пентагон не були одразу доступні для коментарів поза робочим часом, коли журналіси зв’язались з ними.

Війна з Іраном коштувала близько 25 мільярдів доларів, повідомив у квітні агентству Reuters представник Пентагону, надавши першу офіційну оцінку військових витрат.

Однак повна вартість конфлікту, який США розпочали разом з Ізраїлем 28 лютого, залишається відкритим питанням на Капітолійському пагорбі, а початковий запит на додаткове фінансування у розмірі 200 мільярдів доларів зустрів жорсткий опір з боку законодавців.

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Директор бюджетного комітету Білого дому Рассел Воут заявив на слуханнях у Бюджетному комітеті Палати представників у квітні, що він не має оцінки вартості війни, захищаючи прохання президента США про щорічний військовий бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів.

Запропонований бюджет відображає пріоритети республіканців напередодні проміжних виборів у листопаді, де партія намагається зберегти контроль над Конгресом, але стикається зі зростаючим занепокоєнням виборців щодо зростання вартості життя, високих цін на енергоносії та фінансового тягаря війни в Ірані.

Раніше повідомлялось, що Пентагон шукає гроші на заміну літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Ще в квітні глава ВМС США Деріл Кодл заявив, що якщо Конгрес до липня не виділить додаткові кошти на війну з Іраном, флот змушений буде скорочувати тренування та інші види діяльності.

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ПентагонІран