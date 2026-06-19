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Пентагону требуется 80 млрд долларов для покрытия расходов на войну в Иране и не только, - WSJ

08:22 19.06.2026 Пт
2 мин
В Пентагоне ранее заявляли, что война с Ираном обошлась примерно в 25 миллиардов долларов
aimg Юлия Маловичко
Фото: Пентагон (Getty Images)

Министерству обороны США требуется 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с войной в Иране, а также других расходов, не связанных с этим конфликтом.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Стивен Файнберг законодателям в ходе телефонных переговоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Издание добавляет, что полный текст дополнительного запроса США, который будет включать средства для Пентагона, а также приоритеты, не связанные с обороной, такие как сельское хозяйство и ликвидация последствий стихийных бедствий, может быть направлен законодателям в ближайшие дни.

Reuters не смогло сразу подтвердить эту информацию. Белый дом и Пентагон не были сразу доступны для комментариев в нерабочее время, когда журналисты связались с ними.

Война с Ираном обошлась примерно в 25 миллиардов долларов, сообщил в апреле агентству Reuters представитель Пентагона, представив первую официальную оценку военных расходов.

Однако полная стоимость конфликта, который США начали совместно с Израилем 28 февраля, остается открытым вопросом на Капитолийском холме, а первоначальный запрос на дополнительное финансирование в размере 200 миллиардов долларов встретил жесткое сопротивление со стороны законодателей.

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Директор бюджетного комитета Белого дома Рассел Воут заявил на слушаниях в Бюджетном комитете Палаты представителей в апреле, что у него нет оценки стоимости войны, защищая просьбу президента США о ежегодном военном бюджете в размере 1,5 триллиона долларов.

Предложенный бюджет отражает приоритеты республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре, на которых партия пытается сохранить контроль над Конгрессом, но сталкивается с растущим беспокойством избирателей по поводу роста стоимости жизни, высоких цен на энергоносители и финансового бремени войны в Иране.

Ранее сообщалось, что Пентагон ищет средства на замену самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Еще в апреле глава ВМС США Дэрил Кодл заявил, что если Конгресс до июля не выделит дополнительные средства на войну с Ираном, флот будет вынужден сократить учения и другие виды деятельности.

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