Пентагон порадив Білому дому надати Україні снаряди з білим фосфором: ЗМІ розкрили деталі

За задумом Пентагона, такі "фосфорні" снаряди українські війська могли б застосовувати під час воєнних дій на фронті. Але не для ураження ворожих сил та засобів.

Так, у публікації американських ЗМІ зазначається, що рекомендація Пентагону полягала в тому, щоб надати Україні артилерійські снаряди з білим фосфором для освітлювання полю боя та створення димових завіс, а не для використання проти військ противника.

Троє американських чиновників розповіли NBC, що влада США "кілька разів" відхиляла ідею Міноборони щодо надання України боєприпасів із білим фосфором.

Фосфорні боєприпаси та їх застосування

Білий фосфор миттєво запалюється під дією кисню. Речовина горить при дуже високій температурі і її важко загасити. Такий фосфор прилипає до поверхонь (особливо до одягу чи шкіри) та може спричинити смертельні опіки.

Крім того, хімічні речовини в димі також можуть завдати шкоди легеням і очам.

Американські війська використовували білий фосфор проти ворожих сил під час конфліктів 20-го століття, включаючи Другу світову війну та В'єтнам.

Зараз у Штатах використовують білий фосфор в артилерійських снарядах для створення диму та приховування пересування військ, а також для освітлення поля бою.

Разом з тим правозахисники заперечують проти використання снарядів із білим фосфором поблизу цивільних осіб, оскільки хімічна речовина обпалює людську шкіру.

Між тим у публікації наголошується, що боєприпаси з білим фосфором не є незаконними, і ця речовина не класифікується як хімічна зброя відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Але міжнародне право вимагає від військових, які використовують його, щоб розрізняти військові дислокації та райони, де можуть бути зосереджені цивільні особи.

Деталі про рекомендації Міноборони США та чи можлива передача

Як розповіли американським журналістам чиновники, Пентагон рекомендував надати Україні снаряди з білого фосфору в рамках кількох пакетів допомоги, включно з нещодавнім, як повноваження президента щодо скорочення.

"Якщо врешті-решт буде схвалено, оголошення PDA, ймовірно, не буде перераховувати хімічну речовину, сказали чиновники, як це було зроблено з попередньою зброєю та боєприпасами, які США надіслали в Україну, але які не були оприлюднені", - пише NBC.

Між тим двоє американських чиновників розповіли представникам преси, що стигма навколо білого фосфору та занепокоєння щодо можливого впливу вплинути на цивільне населення "не дозволили чиновникам адміністрації Байдена схвалити цю рекомендацію".