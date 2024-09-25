США завтра оголосять пакет допомоги Україні на понад 8 млрд доларів, - Reuters

США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. Це може відбутись завтра, 26 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними анонімних джерел видання, адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня - кінця федерального фінансового року, коли закінчується термін дії повноважень.

Водночас ще одна частина допомоги стосуватиметься виділення 2,4 млрд доларів в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України", яка дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не брати її з американських збройних запасів.

Додамо, на сьогоднішньому брифінгу для преси заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україна отримає всю допомогу, яка була передбачена до кінця каденції президента США Джо Байдена."Я поки не маю офіційних оголошень з цього приводу, але можу вам сказати, що ми прагнемо забезпечити, щоб Україна отримала ресурси, схвалені Конгресом", - сказала вона.