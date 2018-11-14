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Пентагон пообещал поддержать Польшу в противостоянии с РФ

Новости » Политика    14.11.2018 - 08:34
Пентагон пообещал поддержать Польшу в противостоянии с РФ
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/thejointstaff)

Польша и США намерены сохранить тесные связи в военной сфере

Соединенные Штаты Америки (США) обещают поддержать Польшу в противостоянии с Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны США (Пентагона) Даны Уайт.

Сообщается, что в Пентагоне прошла встреча главы Минобороны США Джеймса Мэттиса с польским коллегой Мариусом Блащаком, на которой стороны подтвердили намерение сохранить тесные связи в военной сфере. Мэттис также отметил, что США будут поддерживать Польшу по линии НАТО в противостоянии с Россией, и поблагодарил польскую сторону за предложение расширить американский контингент в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон в связи с рядом факторов рассчитывает на снижение угрозы со стороны Российской Федерации после 2025 года. В частности, американская сторона полагает, что к этому приведут снижение демографических и экономических показателей.

Отметим, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране может понадобиться эффективное оружие, в том числе ракетное, если НАТО разместит свою постоянную базу в Польше.

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