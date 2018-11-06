Лукашенко: Беларуси может понадобиться ракетное оружие в случае создания в Польше базы НАТО

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Президент Беларуси намекнул о создании и усилении ракетной промышленности страны

Беларуси может понадобиться эффективное оружие, в том числе ракетное, если НАТО будет размещать свою постоянную базу в Польше. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко при встрече с аналитиками из США, передает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, "если НАТО будет продолжать запугивать, размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное".

"Хотя в последнее время вы наблюдаете, мы тоже не скрываем - мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь будет защищаться, если нужно, "не так, как в былые времена". Также президент страны подчеркнул, что армия Беларуси способна самостоятельно и эффективно противостоять любой агрессии и конфликту.

Напмоним, ранее при встрече с американскими аналитиками Александр Лукашенко назвал ненужным размещение российской военной базы на территории его страны. По его словам, самолеты способны подлететь с территории РФ за несколько минут, поэтому в создании базы нет необходимости.