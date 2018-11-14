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Пентагон пообіцяв підтримати Польщу в протистоянні з РФ

Новини » Політика    14.11.2018 - 08:34
Пентагон пообіцяв підтримати Польщу в протистоянні з РФ
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/thejointstaff)

Польща і США мають намір зберегти тісні зв'язки у військовій сфері

Сполучені Штати Америки (США) обіцяють підтримати Польщу в протистоянні з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міноборони США (Пентагону) Дани Уайт.

Повідомляється, що в Пентагоні відбулася зустріч глави Міноборони США Джеймса Меттіса з польським колегою Маріусом Блащаком, на якій сторони підтвердили намір зберегти тісні зв'язки у військовій сфері. Меттіс також зазначив, що США будуть підтримувати Польщу по лінії НАТО у протистоянні з Росією, і подякував польській стороні за пропозицію розширити американський контингент в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон у зв'язку з низкою факторів розраховує на зниження загрози з боку Російської Федерації після 2025 року. Зокрема, американська сторона вважає, що до цього призведуть зниження демографічних і економічних показників.

Відзначимо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країні може знадобитися ефективна зброя, в тому числі ракетна, якщо НАТО розмістить свою постійну базу в Польщі.

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